नई पहल: मस्ती की पाठशाला में निखर रही बेटियां

मस्ती की पाठशाला में ढाई हजार बेटियां निखर रही है। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने पढ़ाई में कमजोर बालिकाओं के लिए 'आपणी बेटी आपणो मान' अभियान के तहत मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम चलाया है।

इसमें सोजत ब्लॉक की 26 सौ बालिकाओं का भविष्य संवर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली द्वारा बेटियों के लिए देशभर में हुए नवाचारों के लिए 25 जिले चिह्नित किए गए हैं। इसमें पाली, प्रदेश का एकमात्र जिला है।

नवम्बर 2019 में सोजत ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। इसमें पांचवीं से आठवीं तक की ऐसी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं शुरू की गई, जो पढ़ाई में अत्यंत कमजोर है। उन्हें विद्यालय समय के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय का ज्ञान दिया जा रहा है।

इसलिए किया नवाचार: बालिका शिक्षा उन्नययन में सामने आया कि 50 फीसदी बालिकाएं ही प्राथमिक से 12वीं तक अध्ययन करती है।

एक निष्कर्ष में यह भी खुलासा हुआ कि अध्ययन में बालकों की तुलना में बालिकाओं की अनियमितता रहती है तथा बीच में पढ़ाई छोडऩे का अनुपात भी बेटियों का ज्यादा है। ऐसी बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन के निर्देशन में सोजत ब्लॉक की 40 स्कूलों में यह नवाचार शुरू किया गया।

पढ़ाई का बदला पैटर्न

इसमें पढ़ाई का परम्परागत तरीका बदला गया। स्कूल समय के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं को हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय के प्रति रुचि पैदा की जा रही है। हिंदी व अंग्रेजी में अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, संक्ष विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना के लिए गीत, हाव भाव (Akshar gyan, numeral knowledge, short adjectives, verbs, lyrics for syntax, speech expressions in Hindi and English) आदि तरीके अपनाए जा रहे हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग का दैनिक जीवन (Daily life of addition, rest, multiplication, division) में काम आने वाले उदाहरण देकर गणित पढ़ाई जा रही है।

कलक्टर आज बताएंगे नवाचार की खूबियां

बेटियों की शिक्षा के लिए देशभर में नवाचार करने वाले 25 जिलों का महिला एवं बाल विकास विभाग ने चयन किया है। इसमें पाली का नवाचार भी शामिल है।