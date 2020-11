NIOS Exam October 2020: दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई

NIOS Exam October 2020: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए अक्टूबर 2020 एग्जामिनेशन की तिथियों की घोषणा कर दी है। संस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एनआईओएस 10वीं और 12वीं के पब्लिक एग्जाम का आयोजन जनवरी और फरवरी 2021 माह के दौरान किया जाएगा। हालांकि, संस्थान ने कक्षा के अनुसार और विषय के अनुसार विभिन्न पेपरों के लिए एनआईओएस डेटशीट अक्टूबर 2020 अभी जारी नहीं की है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इस वर्ष की सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री कक्षाओं के छात्र एनआईओएस 10वीं डेटशीट 2020-21 या एनआईओएस 12वीं डेटशीट 2020-21 के लिए संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें।

NIOS Exam October 2020 Registration

स्टूडेंट्स को जनवरी-फरवरी 2021 में आयोजित की जाने वाली अक्टूबर 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट, nios.ac.in पर किया जा सकता है। एनआईओएस अक्टूबर 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है और स्टूडेंट्स 10 दिसंबर 2020 तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं, प्रति विषय 100 रुपये के विलंब शुल्क के साथ स्टूडेंट्स 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और कुल 1500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए वे पंजीकरण के साथ-साथ एग्जाम फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं।



How To Register For NIOS Exam October 2020

एनआईओएस से सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री के छात्र-छात्राओं को जनवरी-फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले एनआईओएस अक्टूबर 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट, nios.ac.in पर विजिट करने के बाद होम पेज पर ही उपलब्ध कराये गये स्टूडेंट पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नये पेज पर स्टूडेंट्स को अपना 12 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार अपना लॉगिन में जाकर परीक्षा के लिए पंजीकरण कर पाएंगे।