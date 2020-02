NIOS on Demand Exam result for December 2019 जारी, यहां से करें चेक

NIOS on Demand Exam result for December 2019 : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं...

NIOS on Demand Exam result for December 2019: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए ऑन-डिमांड परीक्षा परिणाम (ODE) जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने NIOS ODE परिणाम के लिए आवेदन किया है, वे अपना परिणाम जांचने और डाउनलोड करने के लिए NIOS की आधिकारिक वेबसाइट - nios.ac.in - पर जा सकते हैं।

NIOS On Demand Exam result December 2019 के लिए यहां क्लिक करें

NIOS ने 1 से 15 दिसंबर, 2019 तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ODE परिणाम जारी किया है। उम्मीदवार अपना परिणाम या तो आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए सीधे लिंक से देख सकते हैं। परिणाम की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को अपना NIOS नामांकन संख्या दर्ज करना होगा।

How To Check NIOS On Demand Exam result December 2019

विद्यार्थी अपना परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट - nios.ac.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए ऑन-डिमांड परीक्षा परिणाम के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर देवें। जानकारी सबमिट करने के साथ ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिन्हे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।