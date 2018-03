NIT Agartala नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) अगरतला ने अपने दो वर्षीय एमबीए प्रोग्राम के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 27 मार्च 2018 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। चयन जीडी और पीआई के आधार पर होगा।

27 मार्च 2018 तक इच्छुक आवेदक, आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

11 अप्रैल 2018 को शॉर्टलिस्टेड आवेदकों की लिस्ट की घोषणा की जाएगी।

Education Qualification For MBA

एनआईटी के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदकों के पास इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ बैचलर्स डिग्री या किसी और सब्जेक्ट में न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स के साथ बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। एससी/एसटी कैटेगिरी के आवेदकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदकों के पास वैध कैट/सीमैट/ जीमैट/मैट स्कोर होना चाहिए। गे्रजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 15 सितंबर 2018 तक ग्रेजुएशन डिग्री दिखानी होगी।

Selection Process For MBA Admission

एमबीए प्रोग्राम के लिए योग्य आवेदकों का चयन वैध कैट/ सीमैट/ जीमैट/मैट स्कोर, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और आवेदक के प्रोफाइल के आधार पर होगा। कैट/ सीमैट/ जीमैट/मैट स्कोर को 50 प्रतिशत, जीडी को 15 प्रतिशत, पीआई को 25 प्रतिशत और प्रोफाइल को 10 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

जरूरी तारीखें

आवेदक 27 मार्च 2018 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड आवेदकों की घोषणा 11 अप्रैल 2018 को संभावित है। जीडी और पीआई का आयोजन अगरतला में 21 और 22 अप्रैल 2018 को और कोलकाता में 28 व 29 अप्रैल 2018 को होगा। चयनित आवेदकों की लिस्ट 16 मई 2018 को अपलोड होगी।

How To Apply For MBA Program

एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.nita.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही सभी आवेदकों को 1000 रुपए की आवेदन फीस भी जमा करवानी होगी। सभी आवेदकों को यह फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करवानी होगी। सभी आवेदकों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म और फीस का डिमांड ड्राफ्ट इस पते पर भेजना है -

the office of the Dean, Academic, NIT Agartala,

Agartala - 79904