कॉलेजों में नई शुरुआत: पहली तारीख को मनाया जाएगा 'नो व्हीकल डे'

राज्य में वायु प्रदूषण में कमी तथा सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से हर माह 'नो व्हीकल डे' मनाया जा रहा है।

एक दिसंबर से यह व्यवस्था परिवहन, रोडवेज और सैनिक कल्याण विभाग (Department of Transport, Roadways and Military Welfare) में लागू हुई है। इस क्रम में हर महीने की पहली तारीख को प्रदेशभर के सरकारी-निजी कॉलेजों में स्वैच्छिक रूप से 'नो व्हीकल डे' ('No vehicle day') मनाया जाएगा। इस संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए नो व्हीकल डे मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्य दिवस न होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को महाविद्यालय में नो व्हीकल डे मनाया जाना सुनिश्चित करें। कॉलेज प्राचार्यों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को नो व्हीकल डे के लिए प्रेरित करने कहा हैं।