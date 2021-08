NTA DAVV 2021: प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

NTA DAVV 2021: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब 11 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक साइट- davv.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता और अन्य सभी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

पंजीकरण के साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 11 अगस्त, 2021 निर्धारित की गई है। परीक्षा रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर विद्यार्थियों की मांग थी। इस परीक्षा के लिए अधिक पंजीकरण करने के लिए निकाय ने डेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त, 2021 निर्धारित की गई थी। उम्मीदवार इस DAVV 2021 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने प्रक्रिया को भी निचे दिए गए स्टेप से समझ सकते हैं।

How To Apply For NTA DAVV 2021

रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट davv.nta.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए डीएवीवी 2021 पंजीकरण के बारे में पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में उम्मीदवार यूजी लिंक या पीजी लिंक चुन सकते हैं, जो उस परीक्षा पर निर्भर करता है जो वे देना चाहते हैं।पाठ्यक्रम का चयन करने पर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन और 'साइन इन' के विकल्प दिए होंगे। यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड यूजर साइन इन पर क्लिक करें। इसके बाद जो फॉर्म ओपन हो, उसमें मांगी गई जानकारी सही से भरकर सबमिट कर दें। अगले चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिशन कर दें। पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

NTA DAVV 2021 Registration Process