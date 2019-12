NTA NEET 2020 application form जारी : यह है पात्रता मानदंड, इस दिन होगी परीक्षा

NTA NEET 2020 Registration : राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) (NTA) ने अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटर कोर्सेस के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नीट 2020 (NEET 2020) के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर रजिस्टर कर सकते हैं। नीट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 है। जबकि, फीस ऑनलाइन 1 जनवरी, 2020 तक जमा की जा सकती है।

नीट आवेदन पत्र के लिए यहां क्लिक करें

इस वर्ष नीट (NEET) देश के सभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एकल-खिड़की परीक्षा होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Science) (एम्स) (AIIMS) और जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research) (JIPMER) जो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करते थे, वे भी इस बार नीट के माध्यम से स्टूडेंट्स का नामांकन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर फॉर्म में कोई गलती रह जाती है तो इसमें सुधार के लिए स्टुडेंट्स को 15 से 31 जनवरी, 2020 का समय दिया जाएगा। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी सहित 11 भाषाओं में 3 मई को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

NEET 2020 registration : ऐसे करें अप्लाई

-NTA NEET 2020 की आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर "NEET (UG) - 2020" registrations लिंक पर क्लिक करें

-मांगी गई डिटेल्स के जरिए अपना लॉग इन अकाउंट बनाएं

-सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें

-सबमिट पर क्लिक करें

NEET 2020 : आवेदन फीस

-सामान्य श्रेणी : 1500 रुपए

-सामान्य-EWS/ओबीसी-NCL : 1400 रुपए

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर : 800 रुपए

NEET 2020 : एग्जाम पैटर्न

NEET (UG) 2020 में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) विषयों के 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

