क्लास 9 परीक्षा के लिए NVS admit card 2020 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नवोदया विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) (एनवीएस) (NVS) ने शुक्रवार को क्लास 9 के लिए होने वाली जवाहार नवोदया विद्यालय चयन परीक्षा 2020 (Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test 2020) (जेएनवीएसटी 2020) (JNVST 2020) के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे, वे एनवीएस की वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनवीएस क्लास 9 चयन परीक्षा (NVS class IX selection test) 8 फरवरी, 2020 को आयोजित होगी।

NVS class 9 admit card : ऐसे करें डाउनलोड

-NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “admit card for selection test for admission in class IX” लिंक पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद एनवीएस वेबसाइट का नया पेज खुलेगा

-अपना NVS username और password एंटर करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा NVS class 9 admit card 2020

-उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

उम्मीदवार NVS class 9 admit card 2020 आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें