Odisha Board Class 10 Results: ओबीएसई जून के अंत तक घोषित करेगा 10वीं का रिजल्ट,  इस आधार पर होगा मूल्यांकन

Odisha Board Class 10 Results: कोरोना महामारी के बीच ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जून महीने के अंत तक कक्षा 10 की मैट्रिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के संकेत दिए हैं। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर दाश के मुताबिक मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि जून के अंत तक दसवीं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नवीन पटनायक सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से 21 अप्रैल 2021 को कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी।

ओबीएसई ( OBSE ) की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि मूल्यांकन के समय कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के अंकों को दूसरे, तीसरे प्रैक्टिस टेस्ट और कक्षा 10 के चौथे प्रैक्टिस टेस्ट के परिणामों के अलावा अन्य पहलुओं को भी ख्याल रखा जाएगा। बोर्ड का प्रयास है कि अभी के आयोजित प्रत्येक परीक्षा में हासिल अंकों को अधिकतम अंकों में परिवर्तित किया जाए। ताकि छात्रों को मूल्यांकन क्राइटेरिया का लाभ मिल सके।

ये है मूल्यांकन का क्राइटेरिया

हर विषय में कक्षा 9 की परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों को 40 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। कक्षा 10 में आयोजित तीन अभ्यास परीक्षणों में से सभी विषयों में 2 उच्चतम अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार कक्षा 10 की परीक्षा के किसी भी अभ्यास परीक्षण में उपस्थित नहीं हुआ है तो कक्षा 9 की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को 100% वेटेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर विषयवार अंकों के उच्चतम स्कोर को काउंट किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार केवल एक अभ्यास परीक्षा में उपस्थित हुआ है तो कक्षा-नौवीं अर्धवार्षिक और वार्षिक में प्राप्त अंक में 70 फीसदी वेटेज दिया जाएगा। 2017, 2018, 2019 और 2020 में स्कूल के एचएससी परीक्षा प्रदर्शन के परिणामों का भी विश्लेषण किया जाएगा और मेरिट सूची तैयार किया जाएगा।

Odisha Board Class 10 Results

इसके बावजूद ओबीएसई के अंकों से यदि कोई उम्मीदवार संतुष्ट नहीं है तो वे कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार के बाद बोर्ड द्वारा ऑफलाइन आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। साल 2021 दसवीं परीक्षा के लिए लगभग 6.5 लाख छात्रों रजिस्ट्रेशन कराया था।

