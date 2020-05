मनोज आहुजा CBSE के नए प्रमुख नियुक्त

मनोज आहुजा (Manoj Ahuja) को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (सीबीएसई) (CBSE) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें अनीता करवाल (Anita Karwal) की जगह नियुक्त किया गया है जिन्हें दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) में सचिव (Secretary) नियुक्त किया गया है।