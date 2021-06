Education Portal: उड़िया भाषा हटाने के फैसले को ओडिशा के आईटी मंत्री ने बताया अन्यायपूर्ण, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Education Portal: ओडिशा के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री तुषार कांत बेहरा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ( Education Ministry ) के एजुकेशन पोर्टल से उड़िया भाषा को हटाने के फैसले को अन्यायपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस विषय पर तत्काल पुनर्विचार करने की अपील की है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि स्वयं पोर्टल पर उड़िया सहित 10 भाषाओं में स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो

लेकिन यह मसला विवाद का विषय उस समय बन गया जब भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( AICTE ) द्वारा स्टडी मैटेरियल के अनुवाद के दौरान उड़िया भाषा को शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल ( Education Poral ) से हटा दिया गया। इस पर ओडिशा के इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि एआईसीटीई की सिफारिश पर भाषा को हटाने का मंत्रालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि अगर उड़िया भाषा को बाहर करने से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण ई-शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

उड़िया छात्रों के हितों से समझौता नहीं करेंगे

ओडिशा के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच छात्र ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर हैं। ऐसे में उड़िया भाषा को पोर्टल से हटाने का निर्णय छात्रों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। किसी भी स्थिति में हम उड़िया के छात्रों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।

