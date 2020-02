प्रवेश प्रक्रिया से पहले अपडेट होगी प्रोफाइल, यहां पढ़े पूरी खबर

नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया (Admission procedure on free seats) को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Free and Compulsory Education Act) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए नि:शुल्क सीटों (free seat) पर प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे पूर्व सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की प्रोफाइल अपडेट (Profile updates of NGOs) होगी तथा यह कार्य 11 से 22 फरवरी तक पूरा किया जाएगा।



बदलाव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर किया जाएगा

इसके अलावा इसमें विद्यालय की श्रेणी, माध्यम, प्रवेशित कक्षा तथा उच्चतम कक्षा (School Class, Medium, Entered Class and Top Class) आदि के संबंध में बदलाव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर (District Education Officer Primary and Secondary Level) पर किया जाएगा। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा (Directorate elementary education) बीकानेर के निदेशक ने दाखिला शुरू होने की संभावित तिथि 25 फरवरी प्रस्तावित होने से हाल ही में प्रोफाइल अपडेशन (Profile update) को लेकर आदेश जारी किए हैं।