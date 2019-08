सीमा से सटे इन 55 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं

Punjab Border Schools : पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में करीब 55 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र तो हैं, मगर कोई शिक्षक नहीं है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग (Department of Primary and Secondary Education) के आंकड़ों में कुछ और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 150 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय (Primary and Secondary school) हैं, जिनमें प्रत्येक में सिर्फ एक शिक्षक है।