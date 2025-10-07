Pushpam Priya Chaudhary Education: कहां से पढ़ी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? लंदन से हासिल कर चुकी हैं डिग्री

Pushpam Priya Chaudhary(Image-Instagram/Pushpam Priya)
Pushpam Priya Chaudhary Education: पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में एक नाम चर्चा में रहता है। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई इंटरव्यू में उन्होंने बिहार और बिहार की राजनीति पर अपनी बात रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी(Pushpam Priya Chaudhary) कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आधुनिक सोच और इंटरनेशनल विजन रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी उच्च शिक्षा देश से बाहर जाकर पूरी की है, जिससे उनकी राजनीतिक सोच पर वैश्विक प्रभाव साफ नजर आता है।
पुष्पम प्रिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई SYMBIOSIS INTERNATIONAL UNIVERSITY से पूरी की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने विदेश का रुख किया। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पुष्पम प्रिया लंदन पहुंच गई। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स जैसे विषयों में डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल की है। LSE से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की।
पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। उन्होंने बिहार के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तेहार देकर मीडिया में छा गई थी। पुष्पम ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 'प्लूरल्स' रखा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। अब इस चुनाव में फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं।
