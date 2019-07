सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ईसाइयों के लिए कटऑफ संबंधी याचिका खारिज

Reservation for Christians in St. Stephens College : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephens College) के स्नातक कोर्स (undergraduate course) में दाखिले के लिए आवेदकों के ईसाई अनुसूचित जनजाति (Christian Schedule Caste) (CST), ईसाई अन्य (सीओटीएच) व ईसाई शारीरिक विकलांग (Christian Physically Handicapped) (CPH) श्रेणी के लिए कटऑफ मार्क (Cut Off Marks) में कथित तौर पर व्यापक विसंगतियां पाई जाने की बात कही गई थी।