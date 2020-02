RPSC: सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी साक्षात्कार डेट में हुआ परिवर्तन

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर (Rajasthan Public Service Commission Ajmer) की ओर से आयोजित सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा (Assistant Agricultural Research Officer Exam) में पास हुए अभ्यर्थियों के विशेष खबर है। साक्षात्कार के लिए पूर्व मेंं जारी की गई डेट में अब बदलाव किया गया है। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी 2018 परीक्षा के सफल हुए अभ्यर्थियों (Candidates succeeded in Assistant Agricultural Research Officer 2018 Exam) का 02 मार्च 2020 को साक्षात्कार आयोजित होना था। अब 04 मार्च 2020 को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा (The interview was to be held on 02 March 2020. Now the interview will be conducted on 04 March 2020)।

यह लाने होंगे दस्तावेज

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। साथ उनकी फोटो प्रति भी साथ लानी होगी। अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र यथा समय राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड कर दिए जाएंगे।