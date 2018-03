RRB Group D Recruitment 2018 रेलवे में बम्पर नौकरी के लिए विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही अब ग्रुप डी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है। पूर्व में विज्ञप्ति में आईटीआई होना अनिवार्य था जिसे हटा दिया गया। अब सभी के लिए आईटीआई की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

Sarkari Naukri : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने हाल ही में भारत भर में रेलवे विभाग में गेटमैन / पॉइंटमैन / पोर्टर / हेल्पर और अन्य पदों को भरने के लिए 62,907 आरआरबी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती परीक्षा के बारे में अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

RRB Group D Recruitment 2018 Exam के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। रेलवे ग्रुप डी 2018 परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है।

RRB Group D Recruitment 2018: Tentative Dates

Commencement of online applications : February 10, 2018

Last date to apply online : March 12, 2018

Last date for fee payment : March 31, 2018



आवेदन शुल्क वापसी RRB Application Fees Refund Process

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में घोषणा की थी कि ग्रुप डी के परीक्षा में आने वाले उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे द्वारा अपनी फीस वापस मिल जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 100% रिफंड मिलेगा, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को रिफंड के रूप में 400 रुपये मिलेंगे।

संबंधित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क हैं: RRB Application Fees

1) एससी / एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये

2) जनरल और OBC के लिए 500 रुपये

पात्रता (Qualification For RRB Recruitment 2018)

आरआरबी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2018 को उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 31 साल होनी चाहिए।

हालांकि, भारतीय रेलवे ने सभी श्रेणियों के लिए आयु सीमा में उम्र में छूट को संशोधित किया है। अब सामान्य श्रेणी के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है, ओबीसी श्रेणी में 33 साल हैं और एससी और एसटी श्रेणी में यह 35 साल है।

शैक्षिक योग्यता Education Qualification For RRB Group D Vacancy 2018

आरआरबी ग्रुप डी रिक्ति के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार एनसीवीटी / एससीवीटी या समकक्ष या राष्ट्रीय एपेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित संस्थान से 10 वीं पास होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया Selection Process For RRB Recruitment 2018

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित होगा, इसके बाद भौतिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) लागू होगा। केवल उन अभ्यर्थियों को, जो सीबीटी टेस्ट को मंजूरी दे दी है, उन्हें पीईटी परीक्षा लेने की अनुमति दी जाएगी।

परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम RRB Recruitment 2018 Exam Pattern

आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम जानने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां संदर्भ दिया गया है:

लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित टेस्ट - CBT) विषय RRB Exam Date

अंक गणित

सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति

सामान्य विज्ञान

वर्तमान मामलों पर सामान्य जागरूकता



शारीरिक क्षमता परीक्षण (PET)

महिला उम्मीदवार (RRB Physical Exam )

वजन कम करने के बिना एक मौके में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 20 किलोग्राम वजन उठाएं और ले जाएं।

एक मौके में 5 मिनट और 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी के लिए भागो।

पुरुष उम्मीदवार

वजन कम करने के बिना एक मौके में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाएं और ले जाएं।

एक मौके में 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी के लिए भागो।

प्रवेश पत्र RRB Group D Admit Card 2018

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को जांचने के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख को नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। उसी पर यहां भी अपडेट किया जाएगा।