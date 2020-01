RTU BTech Result 2019 : आधिकारिक वेबसाइट पर Semester exam परिणाम घोषित

RTU BTech Result 2019 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (Rajasthan Technical University) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बी. टेक कोर्सेस का सेमेस्टर परीक्षा 2019 (Semester examination 2019) परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

RTU BTech Result 2019 : इन परीक्षाओं का रिजल्ट हुआ घोषित

आरटीयू (RTU) ने इन परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया है :

-B TECH II SEM. EXAM. 2019 (UD)

-B TECH IV SEM. EXAM. 2019 (UD)

-B TECH IV SEM.(BACK) EXAM. 2019 (AFTER REVALUATION)

-B TECH IV SEM.(MAIN) EXAM. 2019 (AFTER REVALUATION)

-B TECH IV SEM.(REBACK) EXAM. 2019 (AFTER REVALUATION)

-BTECH VI SEM EXAM 2019 (AFTER REVALUATION) (UD)

-B TECH IV SEM. BACK EXAM. 2019 (UD)



RTU BTech Result 2019 : ऐसे करें चेक

-आरटीयू की आधिकारिक वेबसाइट rtu.ac.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'Examinations' tab पर क्लिक करें

-Examinations के तहत 'Results' पर क्लिक करें

-आपको नए पेज पर भेज दिया जाएगा

-अपने रोल नंबर और अन्य डिटेल्स से लॉगइन करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा रिजल्ट

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

नोट : अगर कोई उम्मीदवार अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वे अपने पेपर को पुनर्मूल्यांकन के लिए दे सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन डिटेल्स जल्द अपडेट कर दी जाएंगी।