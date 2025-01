ठंड और बर्फीली हवा के कारण यूपी और बिहार में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी, देखें अपने राज्य का हाल

School Holiday In Up And Bihar: बिहार और यूपी में भी कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है और कई जगहों पर स्कूल के समय में बदलाव किया गया है।

पटना•Jan 16, 2025 / 10:14 am• Shambhavi Shivani

School Holiday In Up And Bihar: ठंड और शीतलहर को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। बिहार और यूपी में भी कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है और कई जगहों पर स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। एक तरफ जहां बिहार में 17-18 तक ठंड की छुट्टी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आगामी दो दिनों तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। आइए जानते हैं दोनों राज्यों में कब कब और कहां-कहां छुट्टी रहने वाली है।

बिहार में 17 और 18 तक स्कूल बंद (Bihar School Holiday) जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे बिहार में शीतलहर की स्थिति बना दी है। बिहार के दरभंगा जिले में 8वीं तक के सभी क्लासेज 17 जनवरी 2025 तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं पटना में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा के लिए छुट्टी कर दी गई है। दोनों ही जिला के डीएम ने शीतलहर के प्रकोप और खासकर सुबह में ठंड को देखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं दोनों ही जिले में सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच उचित सावधानियों के साथ 9वीं कक्षाएं जारी रखी जाएंगी। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस छुट्टी के आदेश से बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि स्कूल बिना किसी रुकावट के बोर्ड परीक्षा से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रख सकता है। यह भी पढ़ें इस राज्य में 1170 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, आज है अंतिम तारीख यूपी में भी बंद रहेंगे स्कूल (UP School Closed) वहीं यूपी में भी अगले दो दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पहले ये छुट्टी 14 जनवरी तक ही थी। सरकार के आदेश अनुसार शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों को 16 और 17 जनवरी को बंद रखने का आदेश दिया है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने 18 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं मिर्जापुर में 12वीं तक के स्कूलों को 18 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इसी तरह कन्नौज मेंभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय अभी बंद रहेंगे। आगरा में भी दो दिनों यानी कि 16 और 17 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।