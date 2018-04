SSC CAPF Assistant, Sub-Inspectors Recruitment 2018 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षकों में उप-निरीक्षकों की भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

आवेदन करने के इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी 13 अप्रैल तक इसी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले, उसी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल थी। इसके अलावा, आयोग ने दिल्ली पुलिस में 123 विभागीय रिक्तियों को जोड़ दिया है और अब कुल रिक्ति संख्या 1,346 है।

पात्रता मापदंड

शैक्षणिक योग्यता : Education Qualification For CAPF Recruitment 2018

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु सीमा:

1 अगस्त को उम्मीदवार की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें How To Apply For CAPF Recruitment 2018

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए ssc.nic.in पर जाना होगा। फोटो और हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज अभ्यर्थी अपने पास रखें।

आवेदन शुल्क Application Fees

अभ्यर्थियों को आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एसबीआई चालान / एसबीआई नेट बैंकिंग या वीजा / मास्टर कार्ड / क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

CAPF Syllabus

पेपर I:

यह परीक्षा 4 जून से 10 जून तक आयोजित होने वाली है। इसमें पेपर के चार भाग होंगे,

भाग 1: सामान्य बुद्धि और तर्क General Intelligence

सवालों की संख्या: 50

अधिकतम अंक: 50

भाग II: सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता

सवालों की संख्या: 50

अधिकतम अंक: 50

भाग III: मात्रात्मक योग्यता

सवालों की संख्या: 50

अधिकतम अंक: 50

भाग चतुर्थ: अंग्रेजी General English

सवालों की संख्या: 50

अधिकतम अंक: 50

पेपर II:

परीक्षा 1 दिसंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी

अंग्रेजी भाषा

सवालों की संख्या: 200

अधिकतम अंक: 200

दोनों प्रश्नों में प्रश्नों का उद्देश्य कई विकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा

चयन प्रक्रिया Selection Process Of CAPF Recruitment 2018

उम्मीदवारों को पेपर 1 में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाएगा। पीईटी / पीएसटी परीक्षा में आने के लिए उन्हें चुनौती दी जाएगी। आयोग के पास पेपर 1 के प्रत्येक भाग में अलग-अलग न्यूनतम पात्रता अंक तय करने के लिए विवेकाधिकार होगा, जिसमें श्रेणी के अनुसार रिक्त पदों और श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।

Important Dates For CAPF Recruitment 2018

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि :

पेपर 1: जून 4 से 10 जून तक

पेपर 2: 1 दिसंबर

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 13 अप्रैल

अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी गुजरना होगा। अंतिम वरीयता और मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी।