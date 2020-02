बीकानेर में खुलेगा प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल व कनेक्ट करने का प्रशिक्षण केंद्र

राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब प्रदेश के युवा सोलर सिस्टम (Solar system) को इंस्टॉल, कनेक्ट, रख-रखाव तथा फॉल्ट दुरुस्त (Install, connect, maintain solar system and repair fault) करना प्रदेश में ही सीख सकेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की ओर से ए स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एन्टरप्रेन्योरशिप (एस्पायर) (A Scheme for Promotion of Innovation Rural Industry and Entrepreneurship (Aspire) के तहत प्रदेश के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र (Engineering College Bikaner Solar System Training Center) का प्रोजेक्ट दिया है। साथ ही इसके लिए 50 लाख रुपए की ग्रांट भी जारी कर दी है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इनक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ईसीबी) में सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहां पर प्रशिक्षण लेने के बाद युवा स्वयं का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। इस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदक का 12वीं पास या आइटीआइ होना जरूरी है। इसके लिए इच्छुक युवाओं को केंद्र की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सोलर सिस्टम को लेकर युवाओ की 200 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र तीन साल तक चलेगा। एक साल में आठ बैच लगाए जाएंगे। इन बैच में 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे। इनका समय दोपहर 1 से सायं 4 बजे तक रहेगा। तीन साल तक इस प्रशिक्षण केंद्र में 700 से 800 युवा प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहीं, प्रत्येक आवेदक से 4500 रुपए फीस ली जाएगी। केंद्र में दो फैकल्टी व दो टेक्निशियन शामिल होंगे।

इनका मिलेगा प्रशिक्षण

सोलर पैनल इंस्टालेशन, सोलर लाइट इंस्टालेशन, सोलर पंप इंस्टालेशन व मेंनटेन, फाल्ट फाइंडिंग, एलइडी लाइट इंस्टालेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एक अप्रेल से शुरू होगा केंद्र

मार्च में केंद्र प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। एक अप्रैल से इसे चालू कर दिया जाएगा।

मनोज कुरी, कुलसचिव, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर