बोर्ड ने दिए आदेश: परीक्षा केंद्र में फेस मास्क-सेनेटाइजर ले जा सकेंगे छात्र

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं (Rajasthan Board of Secondary Education tenth and twelfth) के विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रों में फेस मास्क और सेनेटाइजर ले जा सकेंगे (Students will be able to carry face masks and sanitizers in the examination centers)। परीक्षा केंद्रों पर इनकी जांच भी की जाएगी। कोरोना वायरस के मामले में सीबीएसई के बाद माशिबो, अजमेर ने भी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया (After CBSE, Mashibo, Ajmer also took this step to protect students in case of Corona virus) है।



कोरोना वायरस (Corona virus) को लेकर सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. डी. पी. जारोली ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

साथ ही प्रदेशभर के स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल प्रबंधन खांसी, जुखाम और अन्य बीमारी से पीडि़त विद्यार्थियों को रुमाल या फेसमास्क का इस्तेमाल करने तथा टिश्यू पेपर रखने की जानकारी देंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को सेनेटाइजर अथवा साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने, स्वच्छता रखने के बारे में भी बताया जाएगा।