पेंशन पर गिरी गाज, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

सरकारी नौकरी करने वालोें के लिए बड़ी खबर है। अब उनकी पेंशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (Government took a big decision regarding pension)। ऐसे में पेंशन पर गाज गिर गई (Gaz fell on pension) है। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि परिवार में सेवारत कर्मचारी है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा (Social security pension benefits will not be available if there is a serving employee in the family)।



सेवारत राजकीय कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन देय नहीं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि सेवारत राजकीय कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन देय नहीं है। इन नियमों से राजकीय सेवा की बाध्यता को हटाया नहीं जा सकता। मेघवाल ने कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बारां जिले में किसी ने परिवार में राजकीय सेवारत कर्मी के रहते हुए इस योजना में पेंशन का लाभ उठाया है तो जांच कराकर पेंशन निरस्त की जाएगी।