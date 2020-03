इस साल शिक्षक घर पर आईसीएसई, आईएससी स्क्रिप्ट कर सकते हैं जांच

कोविद -19 (Covid-19) संकट ने काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (Council for the Indian School Certificate Examinations) परीक्षाओं को आईसीएसई और आईएससी उत्तर लिपियों (ICSE and ISC answer scripts) के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। अब तक, शिक्षकों को आईसीएसई और आईएससी दोनों में व्यक्तिगत विषयों के सुधार के लिए विशिष्ट मूल्यांकन केंद्र को सौंपा गया था। सभी परीक्षार्थी एक साथ बैठेंगे और निर्धारित समय पर उत्तर पुस्तिकाओं को सही करेंगे। मूल्यांकन के अंत में, प्रत्येक छात्र के लिए अंक काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैब के माध्यम से अपलोड किए गए। प्रवेश तुरंत CISCE सर्वर पर पंजीकृत किया जाएगा।"

उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से उनके निवास स्थान तक पहुँचाए

"पहले दिन, एक मूल्यांकन केंद्र के मुख्य परीक्षक या सह-मुख्य परीक्षक या परीक्षक समन्वयक अंतिम रूप से चिह्नित योजना पर चर्चा करने के लिए थोड़े समय के लिए सभी परीक्षकों से मिलेंगे, डमी लिपियों का मूल्यांकन करेंगे, आवश्यक निर्देश देंगे और उत्तर लिपियों को सौंपेंगे।" "प्रत्येक परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से उनके निवास स्थान तक पहुँचाए।