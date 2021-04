Tripura JEE 2021 Application Date: त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Tripura JEE 2021 Application Date: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (TJEE) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जो उम्मीदवार अभी तक किसी भी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे बिना किसी देरी के नियत तिथि तक अप्लाई कर सकते हैं। TJEE 2021 Exam में शामिल होने के इच्छुक उमीदवार आधिकारिक वेबसाइट tbjee.nic.in पर जाकर 30 अप्रैल, 2021 तक पंजीकरण कर सकते हैं। त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (TJEE) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल, 2021 से शुरू हुई थी।

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि : 05 अप्रैल 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 30 अप्रैल 2021

परीक्षा आयोजन की तिथि - 23 जून 2021

How To Apply For TJEE 2021

त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (TJEE) के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले TJEE की आधिकारिक वेबसाइट jeeonline.tripura.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें। आगे की टैब में एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को TJEE 2021 के लिए मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल आईडी पर TJEE Registration Number भेजा जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन भरे जाने के बाद शुल्क का भुगतान कर, फाइनल सबमिशन करें और भरे हुए आवेदन का प्रिंट ले लेवें।

कोरोना के चलते अप्रैल सेशन की जेईई मेन 2021 परीक्षा हुई स्थगित

कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई सहित अन्य राज्य बोर्ड भी दसवीं और बरहवीं की परीक्षाएं स्थगित या रद्द कर चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अप्रैल सेशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेंस परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित होनी थी। यूपीएससी और एसएससी सहित अन्य भर्ती बोर्ड ने भी अप्रैल-मई माह में आयोजित होने वाली परीक्षा को इंटरव्यू को स्थगित कर दिया है।

