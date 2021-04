TS Inter Hall Ticket 2021: बारहवीं बोर्ड की असाइनमेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

TS Inter Hall Ticket 2021: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने बारहवीं बोर्ड की असाइनमेंट एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो विद्यार्थी TS Inter Assignment Exam 2021 में शामिल होने जा रहे हैं, वे TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। TS Inter Admit Card 2021 डाउनलोड करने के लिए डाइरेक्ट लिंक निचे दिया गया है।

Click Here For Download TS Inter Admit Card 2021

TS Inter Exam 2021 Model Paper

तेलंगाना स्टेट बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर बारहवीं की परीक्षा के मॉडल प्रश्न पेपर भी जारी किए है। TS Inter Sample Paper तीन संस्करणों अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं। बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन्हे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए स्वयं का आंकलन करने के लिहाज से भी इन्हे काम में ले सकते हैं।

How To Download TS Inter Admit Card 2021

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट – tsbie.cgg.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें। ,”ENVIRONMENTAL, ETHICS AND HUMAN VALUES Hall Tickets” के लिंक पर क्लिक करने के साथ ही न्यू टैब ओपन होगा, जहां विद्यार्थी को मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करनी होगी। जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

TS Inter Exam 2021 Important Instructions

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ ही विद्यार्थी उसके पीछे अंकित सभी जरुरी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड, और असाइनमेंट एग्जाम के लिए जरुरी लेखन सामग्री लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र पर समय से पूर्व पहुंचे। विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरुरी है। सभी परीक्षार्थी मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरुरी होगा।