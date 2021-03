यूजीसी का फैसला! सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए पाठ्यक्रम को माना जाएगा पीजी डिग्री के समकक्ष

UGC Latest Update 2021: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए कोर्स की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम् निर्णय लिया है। अब सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिग्री अलग से लेने की जरुरत नहीं होगी। आयोग ने तय किया है कि इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिग्रीधारी माना जाएगा। ये पाठ्यक्रम पीजी के समकक्ष माने जाएंगे।

आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीडब्ल्यूएआई लंबे समय से यूजीसी से यह अनुरोध कर रहे थे कि इन पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री की योग्यता के समान आंका जाए। यूजीसी ने यह फैसला इन संस्थाओं के अनुरोध पर विचार करने के बाद किया है। संस्थानों के अनुरोध पर आयोग ने एक समिति का गठन किया था, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि CA, CS और ICWA पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष माना जाएगा।

