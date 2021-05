UGC Guideline: विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़, शेष सभी बिना परीक्षा के होंगे अगली कक्षा में प्रमोट, यहां पढ़ें

UGC Guideline: कोरोना महामारी के चलते देश भर में स्थति बिगड़ती जा रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। बहुत से राज्य लॉकडाउन जैसे फैसले ले रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई सहित सभी राज्य शिक्षा बोर्ड भी परीक्षाएं रद्द और स्थगित कर चुके हैं। एसएससी और यूपीएससी सहित अन्य भर्ती बोर्ड भी प्रतियोगी परीक्षाएं और साक्षात्कार निरस्त कर चुके हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक गाइड लाइन जारी की है। फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा निर्णय विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। यूनिवर्सिटी खुद परीक्षाएं कराने या छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला परिस्थिति के अनुसार ले सकेंगे। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने फाइनल ईयर को छोड़कर शेष सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट की तैयारी शुरू कर दी है। यूजीसी की ओर से पिछले वर्ष जारी गाइडलाइन को ही आधार बनाया है।

University Exam 2021 Latest Update

यूजीसी के सचिव का कहना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में वे परीक्षाएं आयोजित करने और सत्र की शुरुआत करने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाओं को लेकर कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी तक नहीं बनाई गई है। ऐसे में विश्वविद्यालयों ने स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनल अस्सेस्मेंट के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम जुलाई-अगस्त में आयोजित कराने की योजना बनाई जा रही है। फाइनल ईयर के एग्जाम भी होंगे या नहीं, ये जून के बाद ही फैसला लिया जाएगा।

University Grants Commission Guidelines

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नोटिस जारी कर सभी विश्वविद्यालयों को मई महीने में आयोजित होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दिया है। स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए कहा गया है। यूजीसी द्वारा जारी किया गया नोटिस आधिकारिक वेबसाइट ugc.ac.in पर उपलब्ध है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लिखे अपने पत्र में जोर देकर कहा कि चल रही COVID-19 महामारी के दौरान, सभी की स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है जैसा कि निर्देशित किया गया है।

