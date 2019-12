UGC NET Result: जारी, ऐसे करें डाउनलोड, यहां देखे कट ऑफ

UGC NET Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने national eligibility test (UGC-NET) का परिणाम घोषित कर दिया है। रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जारी किया गया है। UGC NET Result के साथ ही फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि UGC NET exam दो दिसंबर से 6 दिसंबर 2019 तक देशभर में विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित किया गया था।

ऐसे करें UGC NET Result डाउनलोड

Step I - अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ ओपन करें। यहां होम पेज पर View Result/Score Card का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

Step II - इससे एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको Through Application Number and Password तथा Through Application Number and Date of Birth के लिंक दिखाई देंगे।

Step III - अगर आपको अपना एप्लीकेशन नम्बर तथा पासवर्ड याद है तो Through Application Number and Password पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Step IV - यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो एप्लीकेशन नम्बर तथा जन्म तिथी से रिजल्ट देखने के लिए Through Application Number and Date of Birth दिखाई देगा। इस तरह एक नया पेज ओपन होगा।

Step V - इस नए पेज पर अपना Application No., डेट ऑफ बर्थ तथा स्क्रीन पर दिखाई गई सिक्योरिटी पिन को उसमें फीड कर Sign In पर क्लिक करें। इसके तुरंत बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी ले सकेंगे।

ऐसे देखें UGC NET Result Final Cut Off

रिजल्ट की फाइनल कट ऑफ देखने के लिए रिजल्ट के पेज पर ही Please click here for Subject wise/Category wise cut-off for Assistant Professor only and Junior Research Fellowship (JRF)& Assistant Professor Both का लिंक बनाया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उससे एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ दी गई हैं। इस लिस्ट को डाउनलोड कर आप भी अपने विषय की कट ऑफ देख सकते हैं। आप चाहे तो https://ugcnet.nta.nic.in/WebInfo/Handler/FileHandler.ashx?i=File&ii=197&iii=Y लिंक पर क्लिक करके भी कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं।