Uniraj UG Time Table Exam 2021: राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू, टाइम टेबल यहां से करें डाउनलोड

Uniraj Time Table Exam 2021: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी सत्रांत परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी या उससे संबंद्ध कॉलेजों से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, वे Rajasthan University UG Time Table Exam 2021 को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी रेगुलर और नॉन-कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। सभी कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थियों की परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू की जाएगी। UNIRAJ UG Time table 2021 डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

राजस्थान यूनिवर्सिटी से यूजी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाओं का शेड्यूल पूर्व में ही जारी किया जा चुका। पिछली बार स्नातक फाइनल ईयर को छोड़कर, शेष सभी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था।

How To Download Rajasthan University UG Time Table Exam 2021

राजस्थान यूनिवर्सिटी से या संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक की पढाई कर रहे विद्यार्थी परीक्षा का टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए 'एग्जामिनेशन टाइम टेबल' के सेक्शन में जाएं। यहां लेटेस्ट अपडेट में दिए गए Under Graduate (Science, Commerce, Arts) Time Table Examination 2021 (Regular, Non-Collegiate students) के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही टाइम टेबल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं।

