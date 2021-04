UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी कंट्रोल रूम से होगी, मिलेगी पूरी डिटेल

UP Board Exam 2021: परीक्षा की निगरानी को लेकर हर विभाग से 2-2 कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी भेजने को कहा गया है।

UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। यह परीक्षाएं 8 मई से होने वाली हैं। परीक्षा को लेकर राज्य के संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती सिंह का कहना है कि उन्होंने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी मांगी है। परीक्षा की निगरानी को लेकर हर विभाग से 2-2 कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी भेजने को कहा गया है।

परीक्षा केंद्रों का पूरा डाटा मांगा गया

यूपी में कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी हो रही है। इसके लिए हर जिले में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों का पूरा डाटा मांगा गया है। परीक्षा के केंद्र लगभग तय हो चुके हैं। परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

ऑनलाइन होगी निगरानी

आजमगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर और मेरठ के कंप्यूटर ऑपरेटरों को 21 अप्रैल को रिपोर्ट करने को कहा गया है। वहीं 22 तारीख को आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, देवीपाटन, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ डिवीजन के कंप्यूटर ऑपरेटर रिपोर्ट करना होगा। कंट्रोल रूम से प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी होगी। अब हर सेंटर की जानकारी उपलब्ध होगी।

परीक्षा 8 मई से 25 मई तक

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले माह से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने वाली है। यहां कक्षा 10 की फाइनल परीक्षा 8 मई से 25 मई के बीच दो-दो पाली में होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी।

