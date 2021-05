UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला जल्द, पढ़ें पूरी डिटेल्स

UP Board Exam 2021 : उत्तर प्रदेश हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर वर्तमान स्थिति पर विचार किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया कि, जल्द ही राज्य सरकार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर जल्द निर्णय लेगी।

UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड परीक्षाओं के स्थगन के बाद से विद्यार्थियों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते बहुत से राज्य बोर्ड दसवीं की परीक्षाओं को रद्द कर चुके हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला 20 मई के बाद फैसला लिया जा सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया कि, जल्द ही राज्य सरकार यूपी बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर जल्द निर्णय लेगी।

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी और राज्य में पंचायत चुनाव के चलते दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। कोरोना महामारी की स्थिति पर समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई, गुजरात और हरियाणा सहित कई राज्य बोर्ड दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में सभी कयास लगा रहे हैं कि यूपी बोर्ड भी दसवीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर सकता है।

UP Board Class 10th 12th Exam 2021 latest Update

बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 30 प्रतिशत की कटौती

जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। बोर्ड ने कोरोना के चलते सिलेबस को 30 प्रतिशत तक कम कर दिया है। उम्मीदवार संशोधित सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें। संशोधित पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड कीआधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 56 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा के लिए कुल 29,94,312 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसी तरह, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 26,09,501 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं।

