UP DElEd Admission 2023: यूपी डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें अप्लाई से पहले पूरी डिटेल्स

Submitted by:

यूपी डीएलएड (UP DElEd) कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

UP DElEd registration start

UP DElEd Admission 2023: यूपी में डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यूपी डीएलएड के लिए कुल 2,33,350 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। यूपी डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जून 2023 से शुरू हो गई है और स्टूडेंट्स के पास अप्लाई करने के लिए 28 जून 2023 तक का समय है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित UP D.El.Ed 2023 उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों/कॉलेजों में प्रारंभिक पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। UP D.El.Ed 2023 में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।