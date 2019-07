UP ITI 1st Round Allotment Result 2019 जारी, एक ही क्लिक में यहां से करें चेक

UP ITI 1st Round Allotment Result 2019: SCVT UP ने यूपी आईटीआई फर्स्ट मेरिट लिस्ट / चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट 1 राउंड के लिए जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने 18 जून से 12 जुलाई 2019 के बीच ऑनलाइन पंजीकरण भरा है, और पहली मेरिट सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए UP ITI 1st Round Seat Allotment Result 2019 आज यानी 27 जुलाई 2019 को घोषित कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट से सूची डाउनलोड करें।

SCVT UP ITI 1st Round List 2019 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

For Govt College

For Pvt College



पहली सूची SCVT VPPUP ITI Admission 2019 की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस वेबसाइट पर अपनी यूपी आईटीआई मेरिट सूची और सीट आवंटन परिणाम की जांच कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट में स्थान मिला, वे प्रशिक्षण के लिए प्रवेश ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश आईटीआई सीट आवंटन और विभिन्न सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग राउंड आयोजित करने के पीछे व्यापमं परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अधिकार है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंजीकरण पूरा हो चुका है और अब छात्र यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट 2019 की रिलीज की तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

यूपी आईटीआई प्रवेश प्रदेश की कुल 411818 सीटों के लिए किया जाता है जिसके लिए 310 सरकारी आईटीआई कॉलेज और 2515 निजी आईटीआई कॉलेज हैं जिन्हे एससीवीटीयूपी संबद्धता देता है। इसके अलावा, योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न औद्योगिक स्तर के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले 2515 निजी और 310 राज्य आईटीआई संस्थान हैं। अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को मेरिट सूची में न्यूनतम कट ऑफ अंक और नाम को मंजूरी देनी चाहिए। जिसके बाद उन्हें यूपीआईटीआई काउंसलिंग राउंड में भाग लेना होता है क्योंकि उनका नाम यूपी आईटीआई सीट अलॉटमेंट 2019 में दिखाई देता है। चूंकि यूपी आईटीआई 2019 की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उम्मीदवारों को यूपी आईटीआई 1 मेरिट लिस्ट 2019 रिजल्ट देखना होगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम NCVT - नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT - स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हालांकि विभिन्न ट्रेडों के तहत किया जाता है। जिन उम्मीदवारों को यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें केवल रैंक और योग्यता के आधार पर एनसीवीटी और एससीवीटी में प्रवेश मिलेगा, जो वीपीपीयूपी आईटीआई प्रवेश परीक्षा में मिला है।