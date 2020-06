UP JEE BEd 2020 की परीक्षा तारीख जारी, यहां देखें पूरी डिटेल

UP JEE BEd 2020 : यूपीजेईई बीएड (Uttar Pradesh Joint Entrance Examination of Bachelor in Education) 29 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा की तिथि की घोषणा लखनऊ यूनिवर्सिटी (Lucknow University) ने की। प्रवेश परीक्षा (entrance exam) पहले 11 अप्रेल को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी (coronavirus pandemic) के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।