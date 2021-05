UP 12th Board Exam 2021 Date: 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी, डेटशीट पर जल्द आ सकता है फैसला

UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा की डेटशीट को लेकर इस माह के अंत तक फैसला ले सकता है। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से अधिकांश राज्यों की शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाएं (Board Exam 2021) स्थगित कर दी थी। लेकिन अब यूपी बोर्ड छात्र परीक्षाएं ( UP Board Exam 2021 ) रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

माह के अंत तक डेटशीट जारी होने की उम्मीद

ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) आज एक बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में यूपीएमएसपी आगामी यूपी बोर्ड 2021 परीक्षा पर अंतिम निर्णय ले सकता है। यूपी के उप मुख्यंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इस बारे में बताया है कि कोरोना से उत्पन हालात को लेकर चिंतित है। वर्तमान हालात को लेकर उच्च स्तर पर गहन मंथन का दौर जारी है। इस माह के अंत तक सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को अंतिम फैसला ले सकती है।

इससे पहले 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराने का दिया था निर्देश

पहले UPMSP सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रदेश के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को उच्च स्तरीय बैठक के बाद नोटिस जारी कर यूपी बोर्ड ( UP Board ) कक्षा 10वीं के सभी छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 18 मई तक कराने का निर्देश दिया था जिसे बाद में 24 मई तक बढ़ा दिया गया था। वहीं UPMSP ने 18 मई को यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के फर्जी शेड्यूल का सोशल मीडिया पर जवाब दिया और एक स्पष्टीकरण जारी कर बताया था कि उसने अभी तक किसी भी परीक्षा शेड्यूल की घोषणा नहीं की है। यूपीएमएसपी ने छात्रों से वायरल संदेश को अनदेखा करने की अपील की थी।

