UPPSC BEO 2019 एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 22 मार्च को

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार, जिन्होंने यूपीपीएससी बीईओ 2019 परीक्षा के लिए आवेदन किया है वह http://uppsc.up.nic.in/ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।



उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई), व सत्यापन कोड डालना होगा।

UPPSC BEO 2019 प्रारंभिक परीक्षा रविवार, 22 मार्च, 2020 को प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक, 18 जिलों - आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर शहर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा (Agra, Prayagraj, Ajamgarh, Bareli, Gorakhpur, Ayodhya, Ghaziabad, Jaunpur, Jhansi, Kanpur City, Lucknow, Barabanki, Meerut, Moradabad, Raibareli, Sitapur, Varanasi and Mathura) में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 309 रिक्तियां भरी जानी हैं (There are around 309 vacancies to be filled through the recruitment process)।



यहां UPPSC BEO प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक है -

http://uppsc.up.nic.in/AdmitCard.aspx