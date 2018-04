UPPSC Admit Card 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए है। प्रवेश पात्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जाएं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त हो चुके उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिखाई देगा। वे अभ्यर्थी निरस्त आवेदन पत्र की सूची देखकर ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि पास में रखनी होगी। पंजीकरण संख्या भूल जाने की स्थिति में अभ्यर्थी वो भी यही से प्राप्त कर सकता हैं।

How To Get UPPSC Registration Number

पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए Know Your Registration Number पर क्लिक करना होगा। यहाँ नई टैब खुलने पर आपको अपना नाम और पिताजी का नाम दर्ज करने के साथ जन्म तिथि भी अंकित करनी होगी। सबमिट करने के साथ ही आवेदन पत्र ओपन हो जायेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया से पहले अपने आवेदन पत्र की स्थिति भी देख सकते हैं। निरस्त हुए आवेदन पत्रों की सूची भी यहाँ दी हुई है।

Click Here For Download UPPSC Admit Card

परीक्षा 8 अप्रैल को प्रदेश के 21 जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। अभ्यर्थी अपने हॉल टिकट के साथ परीक्षा केंद्र पर समय पूर्व उपस्थित होगा। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र साथ ले जाना होगा।

RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई थी। 30 मार्च को आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेशपत्र जारी कर दिए। परीक्षा अब आठ अप्रैल को ही होगी। RO - ARO Exam 2017 के तहत सामान्य चयन के 460 और विशेष चयन/बैकलॉग के पांच पदों यानी कुल 465 पदों पर भर्ती होनी है। 465 पदों पर भर्ती हेतु साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

परीक्षा में तय मानकों के अंतर्गत अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी आगे के चरणों के लिए पात्र नहीं होंगे Education News