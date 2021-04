UPSC EPFO Admit Card 2021: यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UPSC EPFO Exam 2021: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने ईपीएफओ इंफोर्समेंट ऑफिसर/ अकाउंट्स ऑफिसर की 9 मई 2021 को होने जा रही भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी upsconline.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

How to check corrections on Admit card

यूपीएससी के अनुसार एडमिट कार्ड की अच्छे से जांच की जाए। अगर कोई गलती है तो आयोग को इसकी जानकारी दें। जिन उम्मीदवारों की फोटो एडमिट कार्ड पर साफ नहीं है, वे अपने साथ ऑरिजनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड साथ लेकर आएं। इसके साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आएं। ये भर्ती परीक्षा इंफोर्समेंट ऑफिसर/अकाउंट्स ऑफिसर के रिक्त 421 पदों के लिए होनी है।

UPSC EPFO Exam 2021: Ability test

एडमिट कार्ड के साथ-साथ आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होनी है। इस दौरान जनरल एबिलिटी टेस्ट भी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर दस मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड जरूर लेकर आएं। एडमिट कार्ड पर ही एंट्री मिल सकेगी।

Direct Link

Important Instructions

- उम्मीदवार ओएमआर शीट को भरने के लिए अपना काला बॉल प्वॉइंट पेन जरूर लेकर लाएं। नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

- सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना वायरस से बचाव संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। बिना मास्क के अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी।

- उम्मीदवार अपने साथ सैनिटाइजर ला सकते हैं।

- उम्मीदवार परीक्षाकेंद्र पर अपने साथ मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ला सकते हैं।

UPSC EPFO Exam 2021 full detail

UPSC EPFO exam selection process

यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इंटरव्यू के लिए अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 75:25 होगा।

परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट (01) से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। परीक्षा 300 अंकों का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।