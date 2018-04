UPSC IES/ISS Exam 2018 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस(आईईएस)/इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (आईएसएस) एग्जामिनेशन 2018 के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से इस बार आईईएस की 14 और आईएसएस की 32 रिक्तियों को भरा जाएगा। गौरतलब है कि देशभर से हजारों स्टूडेंट्स हर साल यह परीक्षा देते हैं। इस बार इच्छुक आवेदक 16 अप्रैल 2018 की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए एक कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 29 जून 2018 को करवाया जाएगा। इस कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के लिए देशभर में कुल 19 जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। सेंटर्स को फस्र्ट अप्लाई, फस्र्ट अलॉट के आधार पर अलॉट किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आवेदकों द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।



क्या है योग्यता Education Qualification For UPSC IES/ISS Exam 2018

आईईएस और आईएसएस के लिए जरूरी है कि आवेदकों की उम्र 1 अगस्त 2018 को 21 साल से कम और 30 साल से ज्यादा न हो। इसका अर्थ यह है कि योग्य आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1988 से पहले और 1 अगस्त 1997 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आईईएस के लिए आवेदकों के पास इकोनॉमिक्स/ एप्लाइड इकोनॉमिक्स/ बिजनेस इकोनॉमिक्स/ इकोनॉम्ट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। वहीं, आईएसएस के लिए योग्य आवेदकों के पास किसी मान्य यूनिवर्सिटी से स्टेटिस्टिक्स/ मेथेमेटिकल स्टेटिस्टिक्स / एप्लाइड स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ बैचलर्स डिग्री या इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी अनिवार्य है।

कैसा होगा परीक्षा प्लान Exam Plan Of UPSC IES/ISS Exam 2018

कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा दो पाट्र्स में आयोजित करवाई जाएगी। पार्ट-1 में लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा जो 1000 माक्र्स की होगी। वहीं, पार्ट-2 में उन आवेदकों का वाइवा-वॉस करवाया जाएगा जिन्हें कमिशन द्वारा बुलाया जाएगा। इस पार्ट के 200 माक्र्स होंगे। आईईएस के लिए लिखित परीक्षा में जनरल इंग्लिश के 100 माक्र्स, जनरल स्टडीज के 100 माक्र्स, जनरल इकोनॉमिक्स--I, II, III के 200-200 माक्र्स और इंडियन इकोनॉमिक्स के भी 200 माक्र्स के सवाल पूछे जाएंगे। वहीं, आईएसएस के लिए लिखित परीक्षा में जनरल इंग्लिश के 100 माक्र्स, जनरल स्टडीज के 100 माक्र्स, स्टेटिस्टिक्स-I, II, III, IV के 200-200 माक्र्स के सवाल हल करने होंगे। स्टेटिस्टिक्स- I, और II में 200-200 माक्र्स के 80-80 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। वहीं, स्टेटिस्टिक्स-III और IV में डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल होंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के दोनों पेपर्स सब्जेक्टिव टाइप होंगे।

29.06.2018 को करवाया जाएगा कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन ।

16.04.2018 को शाम 6 बजे तक इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

19 शहरों में बनेंगे टेस्ट सेंटर्स जिनमें अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर , जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, शिलॉन्ग, शिमला, तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

कितनी होगी एप्लीकेशन फीस UPSC IES/ISS Exam 2018 Application Fees

इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस के लिए इच्छुक आवेदकों को आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी होगी। हालांकि, महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगिरी के आवेदकों को कोई आवेदन फीस नहीं देनी होगी। बाकी सभी आवेदक यह एप्लीकेशन फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में कैश के जरिए या एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग/वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए जमा करवा सकते हैं। याद रखें कि कैश में आवेदन फीस जमा करवाने वाले योग्य आवेदकों को 15 अप्रैल 2018 को रात 11:59 बजे तक एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। वहीं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ ही आवेदन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2018 को शाम 6 बजे तक तय की गई है।



कैसे करें आवेदन How To Apply For IES And ISS Exam 2018

आईईएस/आईएसएस के लिए परीक्षा देने के इच्छुक आवेदक यूपीएससी की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह ध्यान से अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर भरें। अगर किसी आवेदक ने फॉर्म में कोई और एग्जाम सेंटर भरा है और वह किसी दूसरे सेंटर पर एग्जाम देता पाया जाता है तो उसका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। आवेदकों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी कमिशन को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, वह इस फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी अपने पास जरूर रखें। उल्लेखनीय है कि योग्य आवेदकों को परीक्षा के तीन हफ्ते पहले ई-एडमिशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट्स आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदक इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एडमिशन सर्टिफिकेट पोस्ट के जरिए नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेशन जमा कराने के बाद किसी भी स्थिति में विड्रॉल का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वह आईईएस और आईएसएस के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ लें।