UPSC NDA Exam 2021: कोरोना के बीच एनडीए परीक्षा को स्थगित करने की मांग, जारी हो चुके हैं एडमिट कार्ड

UPSC NDA Exam 2021: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (1) 2021 का आयोजन 18 अप्रैल को पूरे देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है।

आयोग द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र 26 मार्च से जारी किए जा चुके हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे इसे यूपीएससी अप्लीकेशन पोर्टल, upsconline.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अप्रैल एनडीए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आखिरी दिन है

UPSC NDA Exam important instruction

प्रवेश पत्र के साथ यूपीएससी ने एनडीए परीक्षा को लेकर कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। उम्मीदवारों के लिए अन्य निर्देशों के साथ-साथ कोविड-19 से सम्बन्धित आदेशों को जारी किया है। ये एडमिट कार्ड पर दिये गये हैं। इन निर्देशों का पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

Appeal to postpond the UPSC NDA Exam

दूसरी तरफ, पूरे देश में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ने के कारण विभिन्न राज्यों एवं स्थानीय प्रशासनों द्वारा रोकथाम के लिए लगाये जा रहे प्रतिबंधों और लॉकडाउन के मद्देनजर उम्मीदवार यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2021 के पहले संस्करण को स्थगित करने की गुहार लगा रहे हैं। ये उम्मीदवार सोशल मीडिया के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अपील कर रहे हैं।

इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों का कहना है कि ऐसे समय में जब कई बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करा गया है। तो यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2021 का भी महामारी के बीच आयोजन स्थगित कर देना चाहिए। कई उम्मीदवारों के अनुसार उनके लिए आवंटित परीक्षा केंद्र उनके निवास स्थान से काफी दूरी पर है। लॉकडाउन के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचना आसान नहीं होगा।

UPSC NDA Exam 2021 important instructions

Exam was postpond last year also

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 की एनडीए परीक्षा को टाल दिया गया था। परीक्षा का आयोजन बीते वर्ष 19 अप्रैल को किया जाना था। इसे महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। बाद में आयोग ने एनडीए और एनए (1) परीक्षा को एनडीए और एनए (2) परीक्षा के साथ 6 सितंबर 2020 को कराया था।

