UPSEE Allotment list 2019 : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन(UPSEE) 2019 आधिकारिक वेबसाइट पर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट अपलोड कर दी गई है । फर्स्ट लिस्ट जारी होने के साथ ही अब विद्यार्थियों को सीट च्वाइस लॉक करना होगा। प्रत्येक राउंड के बाद सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पहली अलॉटमेंट लिस्ट को आप यूपीएसईई की ऑफिशल वेबसाइट upsee.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों को उनकी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा। जिन कैंडीडेट्स को फर्स्ट लिस्ट में सीट मिले वे अपने दाखिले के लिए 4 से 7 जुलाई के बीच अप्लाई कर सकते हैं। कैंडीडेट्स UPSEE Counselling के लिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. कैंडीडेट्स को सेंटर्स पर 5 जुलाई 2019 तक रिपोर्ट करना होगा।

UPSEE Seat Allotment Results for 1st Round के लिए यहां क्लिक करें

सेकंड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से 13 जुलाई 2019 तक होगा। कैंडीडेट्स को चॉइस लॉक करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया जाएगा। सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट 15 जुलाई को जारी की जाएगी। इसके बाद सेकंड लिस्ट 15 जुलाई को जारी की जाएगी। पहली लिस्ट जारी होने के बाद आवेदकों को अपनी सीट 7 जुलाई तक लॉक करनी होगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को सीट कनफर्मेशन फीस के रूप में 20 हजार रुपए फीस जमा करवानी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के SC/ST वर्ग के आवेदकों को 12 हजार रुपए फीस जमा करवानी होगी।

How To Check UPSEE Seat Allotment Results for 1st Round

सबसे पहले विद्यार्थी लिस्ट डाउनलोड करने के लिए UPSEE की ऑफिशियल वेबसाइट upsee.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए UPSEE first allotment list लिंक पर क्लिक करे। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही UPSEE का नया पेज खुलेगा, जहां UPSEE रोल नंबर और मांगी गई जानकारी एंटर कर, सबमिट करें। जानकारी सबमिट करने के साथ ही UPSEE first allotment list स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।