कब जारी होगा IGNOU Admit Card December 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड

IGNOU(Image-IGNOU)
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) जल्द ही दिसंबर 2025 टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी करने वाला है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और कोर्स कोड का इस्तेमाल करना होगा।बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
IGNOU December 2025 TEE परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नवंबर 2025 में जारी किए जाने की संभावना है। यूनिवर्सिटी दिसंबर के पहले सप्ताह से परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसकी शुरुआत संभावित रूप से 1 दिसंबर 2025 से होगी। इस परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इग्नू एडमिट कार्ड में छात्र से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। इसमें छात्र का नाम, नामांकन संख्या, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, परीक्षा की तिथि व समय के साथ-साथ परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल होते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “Admit Card for December 2025 TEE” लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद अपनी नामांकन संख्या और कोर्स कोड दर्ज करें।
सबमिट करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
