कब जारी होगा IGNOU Admit Card December 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड



IGNOU December 2025 TEE परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नवंबर 2025 में जारी किए जाने की संभावना है। यूनिवर्सिटी दिसंबर के पहले सप्ताह से परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसकी शुरुआत संभावित रूप से 1 दिसंबर 2025 से होगी। इस परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इग्नू एडमिट कार्ड में छात्र से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। इसमें छात्र का नाम, नामांकन संख्या, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, परीक्षा की तिथि व समय के साथ-साथ परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल होते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें।