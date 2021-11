UP Assembly Elections 2022 : बाराबंकी में ओवैसी के निशाने पर बीजेपी व अन्य दल, कहा- यूपी के मुसलमानों के मर्ज की दवा है हमारे पास

बाराबंकी. UP Assembly Elections 2022- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वे लगातार यूपी के दौरे पर निकल रहे हैं। आज अपने बाराबंकी दौरे पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं बल्कि मुस्लिम के मुद्दों पर गैर-बीजेपी दलों के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े किये। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो तमाम शिकायतें हैं, उस मर्ज की दवा हमारे पास है। उसकी दवा न समाजवादी पार्टी के पास है न ही बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के पास है।

बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में आयोजित 'शोषित वंचित समाज सम्मेलन' कार्यक्रम में शिरकत करने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। यह पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई है। कुरेशी और अंसारी बिरादरी के हजारों लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए क्योंकि स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दिया गया। और बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई। जिससे अंसारी बिरादरी भी बेरोजगारी के रास्ते पर निकल पड़ी।

जनसभा में ओवैसी ने मुसलमानों को एकजुट होकर अपने समाज के नेता को शक्तिशाली बनाने की अपील की। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में बाप बेटे उनकी वोट के बदौलत मुख्यमंत्री बने। देश में मुसलमान 19 परसेंट होने के बावजूद भी आज उसकी गिनती कहीं नहीं होती। क्योंकि गलती हम लोगों ने की है। मुसलमानों की वोट लेकर लोग मुसलमानों को भूल जाते हैं लेकिन इस बार मुसलमानों को गलती नहीं करनी चाहिए अपनी समाज को जोड़िए और अपने समाज के नेता को शक्तिशाली बनाइए ।

थानों में आपका मजहब देखकर फैसला लिया जाता है

ओवैसी ने कहा कि मुसलमान होकर तुम नहीं देख रहे हो। प्रदेश में ठाकुरों की क्या हिम्मत है। ब्राह्मणों का बोलबाला है। वहीं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यादवों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बीजेपी सरकार मुसलमानों को दबाने में लगी हुई है। क्योंकि जब कोई झगड़ा फसाद होता है तो थानों में मामले को नहीं आपके मजहब को देखकर फैसले लिए जाते हैं। अब भी वक्त है मुसलमानों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तुमने बहुत बार दूसरों के लिए वोट दिया है।

डरकर नहीं खुलकर वोट दे मुसलमान

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाराबंकी के मुसलमानों क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे जिले के बेनी प्रसाद वर्मा ने कर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। आज कर्मियों की क्या अहमियत है तुम्हें पता नहीं है क्या। कुछ लोग फिर तुम्हारे बीच आएंगे और कहेंगे कि यह इलेक्शन जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या 2014 का इलेक्शन जिंदगी और मौत का नहीं था। क्या 2007 का जिंदगी मौत का नहीं था। मैं और तुम लोगों के बीच यही बताने आया हूं कि डर डर कर वोट तुम लोग मत दो खुलकर सामने आओ और अपने समाज के नेता को चुनो।

Lucknow | Our party has decided to contest elections on 100 seats. We're in talks with 1-2 more parties & time will tell if we form an alliance or not. We're in a position to win the elections: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi, on UP Assembly Elections pic.twitter.com/Am6r2Y8Wj1