अखिलेश यादव का ऐलान, समाजवादी पार्टी की सरकार बनीं तो 5 साल तक मुफ्त राशन

UP Assembly Elections 2022 में अखिलेश यादव के जोरदार ऐलान से भाजपा काफी असहज महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने बलिया में एक रैली के दौरान बड़ा ऐलान किया है। जिसमें कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा।

UP Elections 2022 में पाँच चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। जबकि छठे और सातवे चरण में अब अंतिम रण बाकी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक रैली करते हुए पूर्वाञ्चल में बड़ी घोषणा कर दी है। जिसमे भाजपा की ओर से फ्री राशन के मुद्दे को दबाते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 'समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो पूरे 5 साल तक फ्री राशन देंगे।' जबकि भाजपा सिर्फ चुनाव तक ही फ्री दे रही है।

File Photo of Akhilesh Yadav SP President during Rally in Ballia