Akhilesh Yadav ने चुनाव आयोग को भेजा शिकायतों का पिटारा, करहल में दोबारा Voting शुरू

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने तीन चरण की तरह ही चौथे चरण में भी शिकायतों की झड़ी लगा दी है। सपा की ओर से सैकड़ो शिकायतें दर्ज करायी जा चुकी है। इसके पहले तीसरे चरण में हुई वोटिंग के दौरान शिकायत के बाद ही चौथे चरण के दौरान मैनपुरी की करहल विधानसभा में फिर से वोटिंग कराई जा रही है।

सपा की ओर से आज सभी नौ जिलों में ईवीएम में खराबी को लेकर लगातार ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया है, "पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा तथा फतेहपुर में चल रहे मतदान के दौरान काफी शिकायतें मिली है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर की सूची में लिखा गया है कि चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या तथा अनियमितता आने पर सपा कार्यकर्ता तथा नेता इन नंबरों पर संपर्क कर तत्काल सूचित करें।"

File Photo of Akhilesh Yadav in UP Assembly Elections 2022