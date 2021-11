प्रदेश की सियासी गर्माहट नापने काशी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, दो दिन रुककर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भूमिका करेंगे तय

Amit Shah Reached Varanasi For Startegy of UP Vidhansabha Chunav- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) शुक्रवार को दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। शाम करीब साढ़े चार बजे गृह मंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया।