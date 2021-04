Assam Assembly Elections 2021 बदरुद्दीन अजमल ने डाला वोट, पीएम मोदी और शाह से मांगा इस सवाल का जवाब

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ( AIUDF ) के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

उन्होंने होजाई के 21 नंबर पोलिंग बूथ पर जाकर अपना कीमती वोट डाला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और शाह पर निशाना साधा।

PM Modi & Amit Shah have said they'll send Bangladeshi infiltrators back. I want to ask them how many Bangladeshis sent back till now? I challenge them to tell if even 100 Bangladeshis have been sent back in the last 5 yrs. They are the ones who get them here: Badruddin Ajmal pic.twitter.com/mdHhALkMU2