Assam Assembly Elections 2021 : बीजेपी नेता रंजीत दास का दावा - CAA से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2021 ( Assam Assembly Elections 2021 ) में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रामक चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के सामने इस बार सत्ता में दुबारा वापसी की चुनौती है। इस बीच असम बीेजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन ( CAA ) कानून से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।

This has been passed (by the Parliament). There is no question of stepping back, this is an ideological commitment of BJP . CAA (Citizenship Amendment Act) is not going to cause any harm. We will definitely implement it, rules will be formed: Ranjeet Kumar Dass, Assam BJP chief pic.twitter.com/hNXlUgrCVu