Assam Assembly Elctions 2021: चाय बगान मजदूरों के बहाने हेमंता बिस्वा ने राहुल पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौरा जारी है। कांग्रेस सांसद जहां चाय बागान मजदूरों को 365 रुपए मजदूरी देने की गारंटी दे रहे हैं। वहीं राहुल इस गारंटी पर बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा ने निशाना साधा है।

हेमंता ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चाय बागान मजदूरों के बहाने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जब राहुल की सरकार सत्ता में थी तो मजदूरों का हाल काफी बुरा था।

Our Govt is committed to all round development of Rangapara and we are sure that the people will continue to support us in the coming elections. #BJPOnceMoreInAssam pic.twitter.com/Qxd0A7rqhp